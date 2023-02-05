"В декабре все выглядело, что мы уже в Азии, но, если ты куда-то вступил, обратной дороги может не быть. Все слишком зыбко. Готовы еще ждать без еврокубков? Да, сходимся во мнении, что нужно немного потерпеть, встать на паузу. И все-таки делать шаги по нахождению взаимопонимания с УЕФА", - цитирует Федотова Sport24.
Напомним, ранее на исполкомах РФС в конце декабря неоднократно обсуждалась идея о выходе из состава УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о выходе России в срок до полугода, если заявление было бы подано до конца 2022 года, но в итоге РФС заявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы для возвращения России к международным соревнованиям.
Федотов: если вступить в Азию, обратной дороги может не быть. Сходимся во мнении, что нужно потерпеть без еврокубков
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о возможном переходе РФС в АФК.
Фото: ПФК ЦСКА