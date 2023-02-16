- Когда происходит турнир, который не имеет значения, большой медийности, там происходит много активаций вокруг него, лично у меня никакого негатива по этому поводу нет. Мы тоже не можем выходить за какие-то рамки, потому что иностранные коллеги могут задать нам вопрос: "Эксперименты проводим здесь мы, а не отдельные федерации". В этой части футбол сильно отличается от хоккея. Там они сами формируют, решают, каждый год обсуждают, что хотят поменять. У нас такого нет. Мы действуем централизованно. Деньги в хорошие времена приходили от ФИФА и УЕФА, турниры они тоже проводят. Мы действуем, как они скажут. Но если будут еще такие турниры, как Зимний Кубок РПЛ, то мы попробуем что-нибудь, - цитирует Каманцева Sport24.
С 1 по 11 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби прошел межсезонный товарищеский турнир "Winline Зимний Кубок РПЛ", в котором приняли участие московский "Спартак", "Ростов", "Краснодар" и "Сочи". На Зимнем Кубке были опробованы некоторые экспериментальные нововведения в области судейства профессионального футбола.
Так, на турнире не было специально выделенных видеоарбитров, однако у поля находился специальный монитор, на котором главный рефери мог сам при необходимости посмотреть видеоповтор. При этом у каждой из команд было право на два запроса видеопросмотра в спорных ситуациях за матч (по одному за тайм), которые можно было брать в ситуациях проверки верности забитого гола, назначения или неназначения пенальти, предъявления или непредъявления игроку прямой красной карточки или верной идентификации игрока при вынесении предупреждения. В ходе видеопросмотра главный рефери должен был комментировать в прямом эфире свое решение, чтобы оно было понятно зрителям трансляции.
Каманцев: в судействе мы действуем, как скажут ФИФА и УЕФА
Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о своем отношении к экспериментальным нововведениям, которые были опробованы на Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: МатчПремьер