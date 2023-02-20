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Игрок "Ахмата" Бериша: никто не может составить конкуренцию "Зениту". Плохо, что они выиграли четыре титула подряд

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Нападающий "Ахмата" из Косово Бернард Бериша высказался по поводу гегемонии "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- У "Зенита" нет конкурентов в РПЛ. За все эти годы в России я понял, что это высший класс — они много тратятся на игроков. При этом другие клубы тоже тратят довольно много денег, но у "Зенита" есть преимущество ? они верят в Семака. Он работает в команде уже много лет, а доверять тренеру очень важно. Всё это выгодно отличает питерский клуб от остальных. Но, конечно, не очень хорошо, что «Зенит» выиграл четыре титула подряд ,- приводит мнение Бериши "Чемпионат".

В 2018 году руководство "Зенита" приняло решение назначить экс-игрока петербуржцев Сергея Семака, который на тот момент вывел "Уфу" в Лигу Европы, главным тренером команды. С того момента коллектив из Санкт-Петербурга занимает только первые места в РПЛ. Игроки "Зенита" четырежды поднимали над головой чемпионских трофей, каждый раз побеждая в российском первенстве досрочно. Помимо, чемпионства, в активе Семака Кубок России и 3 Суперкубка России.

В период с 2018 по 2022 годы руководство клуба два раза пролонгировало соглашение с российский тренером – в 2020 и 2022 году. По данным аналитического сайта Transfermarkt у петербуржской команды самый дорогой состав в лиге. Общая стоимость игроков составляет 153, 8 млн евро. В текущем сезоне команда Сергея Семака также уверенно располагается на 1-й строчке, опережает "Спартак", который идет вторым, на 6 баллов.


Бериша Семак Зенит
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