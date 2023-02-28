"Дзюба полезно играет, он стягивает на себя внимание защитников. Во втором тайме первой игры Артем зацепился за многие мячи, сделал несколько скидок в штрафную, раздавал передачи пяткой. Мотивация у него была повышенная на "Спартак". В первой игре у него было два момента. Дзюба пользу принесет. Свои 5-6 мячей он точно забьет", - цитирует Генича "РБ Спорт".
Напомним, "железнодорожники" уступили "Спартаку" в обоих матчах четвертьфинала Кубка России (0:1, 2:4).
Артем Дзюба перешел в "Локомотив" в феврале этого года. Его контракт с командой рассчитан до конца текущего сезона. Первая игра 1/4 финала Кубка России против "красно-белых" (0:1) стала для 34-летнего нападающего первым официальным матчем за "Локомотив".
По итогам осенней части РПЛ "Локомотив" занимает 14 место, находясь в зоне стыковых матчей. В активе команды всего 13 набранных очков в 17 турах. Отрыв, от идущих в зоне прямого вылета в Первую лигу подмосковных "Химок", составляет 1 очко. Свой первый весенний матч в рамках чемпионата России "железнодорожники" проведут на выезде 4 марта против "Ростова".
Генич: Дзюба полезно играет. Свои 5-6 мячей за "Локомотив" он точно забьет
Известный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от игры нападающего Артема Дзюбы за "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"