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Дивеев – о хейте в соцсетях: один человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы – что я красавец

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев признался, как относится к негативным комментариям в Интернете.
Фото: ПФК ЦСКА
– Раньше я часто копался в себе. Сейчас – игра прошла, забыли. Часто ли сталкиваюсь с хейтом? Был момент, когда мне один и тот же человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы – что я красавец. Я перестал обращать внимание на это. В директ почти не захожу, всем не угодишь. Всегда найдется человек со стороны, который захочет тебя захейтить. Слушаю только тренеров, партнеров и родителей, – цитирует Дивеева "Чемпионат".

Дивеев перешел из "Уфы" в ЦСКА перед сезоном-2018/19 и с тех пор неизменно защищает красно-синие цвета. Соглашение между "армейцами" и 23-летним футболистом сборной России заканчивается летом 2024 года. В двенадцати встречах за ЦСКА в чемпионате и Кубке страны этого сезона он отметился голом и результативной передачей.

Перед рестартом второй части РПЛ команда Владимира Федотова делит с московским "Динамо" четвертую строчку в таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" достигает 13 очков.


Дивеев ЦСКА
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