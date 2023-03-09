"Бальде очень счастлив в "Спартаке". С каждым днем чувствует себя все лучше. Адаптация? Все отлично. Все прошло нормально", - приводит слова Пасторелло "СЭ".
Сенегальский нападающий Кейта Бальде, пополнивший состав "Спартака" летом 2022 года, в осенней части сезона сыграл всего 1 поединок за московский коллектив, проведя 38 минут в 8 туре РПЛ против "Зенита" (1:2). После чего сенегалец был дисквалифицирован на полгода за нарушение правил проведения процедуры допинг контроля. Бальде начал работу со "Спартаком" на зимних межсезонных сборах, где в контрольных встречах сумел отметиться 3 забитыми мячами. В первых двух стартовых матчах весенней части сезона против "Локомотива" в рамках Кубка России у Кейта 19 игровых минут в двух матчах и ноль забитых голов. Соглашение между сенегальским игроком и "Спартаком" действует до конца июня 2025 года.
Агент: Бальде очень счастлив в "Спартаке". Адаптация прошла нормально
Футбольный агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, что его клиент очень счастлив в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"