- Эту неделю работали на максимуме. Провели хороший матч с "Ахматом", правда не забили, но очень надежно сыграли в обороне. Абаскаль нас похвалил за ту игру. Результат, может, не такой, какого хотелось бы, но это определенный шажок вперед, - передает слова Чернова "СЭ".
Матч 21 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Ахмат" завершился с ничейным результатом 0:0, при этом красно-белые превзошли соперника по статистике ударов по воротам и ударов в створ. По итогам 21 тура идущие на третьем месте подопечные Гильермо Абаскаля отстали еще на 2 очка от лидирующего "Зенита" (отставание 10 очков) и от занимающего второе место "Ростова" (отставание 3 очка).
Н. Чернов - о 0:0 "Спартака" с "Ахматом": надежно сыграли в обороне, это определенный шажок вперед
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о реакции в клубе на ничью с "Ахматом" (0:0) в домашнем матче 21 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"