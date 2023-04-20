По сведениям источника, руководство клуба заинтересовано в сохранении 30-летнего игрока сборной России в своем составе. Однако сам Кузяев пока не готов принять предложение "Зенита" о продлении сотрудничества, так как ожидает хороших предложений от иностранных команд. Действующее соглашение истекает уже грядущим летом, однако ясность относительно будущего еще не наступила.
Кузяев неоднократно заявлял о желании попробовать силы в Европе. Именно с этим и связана пауза в переговорах между сторонами. Если полузащитник сборной России так и не получит устраивающего его предложения из-за рубежа, он с высокой долей вероятности продолжит карьеру в Санкт-Петербурге.
Показатели Кузяева в 28 матчах текущего сезона за "Зенит" - пять голов и пять ассистов.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" хочет сохранить Кузяева. Полузащитник ждет хорошего предложения из Европы
"Зенит" продолжает переговоры с полузащитником сине-бело-голубых Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Зенит"