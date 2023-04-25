- В эпизоде с Сычевым нельзя было не ставить пенальти. Если называть вещи своими именами, то в Нижнем Новгороде просто произошло "убийство". Всё произошло так, чтобы команда почувствовала уверенность и победила. Все решения, принятые во всех ключевых эпизодах, все против самарцев. Я не понимаю, как в этом моменте можно было не назначить пенальти. В эпизоде с игрой Рассказова рукой в своей штрафной фол должен был быть зафиксирован в пользу Рассказова. Я могу только представить, как обидно Николаю. Конечно, никакого пенальти здесь не было, - передает слова Мора Matchtv.ru.
Матч 24 тура Российской премьер-лиги "Пари Нижний Новгород" - "Крылья Советов", который был очень важен для обеих команд в борьбе за выживание в лиге вне зоны стыковых матчей, завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. При этом главный арбитр Роман Галимов в нескольких ключевых эпизодах принял спорные решения в пользу нижегородской команды, которые не были исправлены видеопомощником Иваном Сиденковым. В частности, был назначен 11-метровый удар за попадание мяча в руку Николая Рассказова, которого подталкивали в плечо, а в эпизоде с сомнительным контактом в ногах защитника "Пари НН" Никиты Каккоева и нападающего самарцев Владимира Писарского (Сычевого) рефери зафиксировал нарушение правил в атаке.
Галимово судейство. Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев подал в отставку из-за работы рефери в игре с «Пари НН»
Мор - о судействе: называя вещи своими именами - в Нижнем Новгороде произошло "убийство" "Крыльев Советов"
Экс-полузащитник "Спартака" Эдуард Мор высказался о судействе матча 24 тура РПЛ "Пари НН" - "Крылья Советов" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"