- У меня есть свои амбиции. Когда делаешь свою работу хорошо, есть возможность сделать следующий шаг в карьере. Так получилось зимой, когда была возможность возглавить "Краснодар". Но я сказал, чтобы хотел доработать минимум год в "Оренбурге" и потом посмотреть, что будет. Сейчас у меня нет других предложений.
Напомним, зимой этого года в СМИ появлялась информация, что "Краснодар" активно интересовался Личкой и предлагал ему возглавить команду, однако чешский специалист отказался работать в краснодарском клубе. Новым главным тренером "быков" стал Владимир Ивич, работавший до этого в "Маккаби". Некоторое время назад Личка подписал новый контракт с "Оренбургом" до конца следующего сезона. По последней информации, в приглашении тренера заинтересовано московское "Динамо".
Источник: "Спорт-экспресс"
Тренер "Оренбурга" Личка - о своем несостоявшемся переходе в "Краснодар": у меня есть свои амбиции
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка рассказал, почему решил не переходить на работу в "Краснодар".
Фото: ФК "Оренбург"