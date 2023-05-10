"Что происходит с "Торпедо"? Как по мне, все эти результаты связаны с психологией, команда находится на грани вылета. Не знаю, что будет дальше. Но мы выходим, чтобы хотя бы не было стыдно в первую очередь перед болельщиками и перед самим собой. Что не получается - мы разберем сами, внутри коллектива", - цитирует Караева "Матч ТВ".
Столичное "Торпедо" занимает последнюю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиге. В активе московского коллектива 13 набранных очков после 26 туров. От 14-го места, дающего право на стыковые матчи за возможность не вылететь в Первую лигу, "автозаводцев" отделяет 10 очков. До окончания текущего розыгрыша чемпионата России осталось провести четыре тура.
28-летний нападающий Давид Караев перешел в "Торпедо" в качестве свободного агента летом прошлого года. Он оформил 4+4 по системе гол плюс пас в 32 матчах за "черно-белых".
Нападающий "Торпедо" Караев: наши результаты связаны с психологией. Не знаю, что будет дальше
Форвард "Торпедо" Давид Караев поделился мыслями, с чем по его мнению связаны результаты команды.
Фото: "СЭ"