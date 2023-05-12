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Кавазашвили: для "Спартака" сейчас каждый матч определяющий. Если не закончит сезон в тройке - это будет провал

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Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высказал мнение об оставшихся матчах сезона для красно-белых.
Фото: ТАСС
- "Спартак" должен выиграть все оставшиеся матчи РПЛ, а соперники должны играть вничью или проигрывать, тогда у красно-белых есть шансы на второе место. Для "Спартака" сейчас каждый матч определяющий, им надо забрать серебро. Если не получится занять второе место, то команде надо будет винить саму себя. Не знаю, у кого сейчас больше всего шансов выиграть серебряные медали, я не гадалка. Надо еще увидеть матчи, и тогда можно прогнозировать. Если "Спартак" не закончит этот сезон в тройке, то это будет провал, - передает слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Московский "Спартак" по итогам 26 сыгранных матчей набрал в текущем сезоне Российской премьер-лиги 49 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Красно-белые уступают 1 очко находящемуся на третьем месте "Ростову" и 2 очка - идущему на второй позиции ЦСКА. При этом подопечным 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля осталось сыграть с подмосковными "Химками" на выезде, с ЦСКА и "Пари Нижним Новгородом" на своем поле, а также с самарскими "Крыльями Советов" в гостях в 30 туре РПЛ.

Встреча 27 тура РПЛ "Химки" - "Спартак" состоится 13 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.


Спартак Кавазашвили
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