- Крис Мартинс уже очень хорошо разговаривает на русском. Он полиглот, шесть или семь языков в совершенстве. Буквально через полгода после его приезда была смешная история. Был у нас командный ужин в Тарасовке, на столе стояла курица, и она закончилась. Он повернулся к повару и на чистом русском спрашивает: "А курица есть еще?" Все были очень удивлены.
Мартинс перешел в "Спартак" в январе 2022 года на правах аренды из швейцарского "Янг Бойз". Летом того же года московский клуб выкупил полузащитника за 7 миллионов евро. До перехода в "Спартак" полузащитник сборной Люксембурга играл на родине, во Франции и Швейцарии. Всего за российскую команду Мартинс сыграл 36 матчей, забив в них шесть голов и сделав семь результативных передач. Контракт полузащитника со "Спартаком" рассчитан до 2026 года. В СМИ появлялась информация о возможном уходе футболиста летом.
Источник: "Спорт-экспресс"
Литвинов: Мартинс уже через полгода в "Спартаке" на чистом русском спрашивал: "А курица есть еще?"
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал об адаптации в команде хавбека Криса Мартинса.
Фото: Getty Images