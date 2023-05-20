"Перед матчем с ЦСКА Бальде чувствует себя хорошо. Он очень счастлив и целеустремлен. Я попросил его забить гол в матче против ЦСКА. Давайте надеяться, что у него получится", - приводит слова Пасторелло Metaratings.ru.
28-летний центральный нападающий Кейта Бальде защищает "красно-белые" цвета с августа прошлого года. На его счету 4 забитых мяча и 1 голевая передача в 13 матчах за "Спартак" во всех турнирах. Завтра, 21 мая, команда Кейта встретится с ЦСКА в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Столичное дерби пройдет на домашнем стадионе "Спартака" - "Открытие Банк Арена" и начнется в 16:30 по Москве.
Агент Бальде: Кейта счастлив и целеустремлен. Я попросил его забить ЦСКА
Агент форварда московского "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло поделился информацией о состоянии своего клиента перед дерби с ЦСКА в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"