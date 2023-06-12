Как сообщает источник, "Ростов" готов продать своего капитана Данила Глебова в московский "Спартак" в летнее трансферное окно. Но это произойдет лишь в том случае, если южане смогут найти качественную замену российскому опорнику.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что этим летом столичный "Спартак" намерен усилить свой центр поля. Журналист Иван Карпов сообщал о желании красно-белых подписать полузащитника "Ростова" Глебова. Отмечалось, что москвичи готовы заплатить за трансфер Данила около 7 миллионов евро.
23-летний Глебов выступает за "Ростов" с начала 2019 года. Его действующее соглашение с желто-синими рассчитано до лета июня 2028 года. В прошедшем сезоне чемпионата России полузащитник южан принял участие в 28 матчах и отметился 8 баллами за результативность (4 гола и 4 ассиста).
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Ростов" готов продать Глебова "Спартаку"
Стало известно, при каком условии полузащитник "Ростова" Данил Глебов может быть продан в московский "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"