– ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым. Надеюсь, что договоримся, — цитирует Бабаева "Чемпионат".
25-летний Федор Чалов является воспитанником московского ЦСКА. За основную команду красно-синих он выступает с января 2017 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий принял участие в 30-ти матчах, в которых он набрал 25 баллов за результативность (19 голов и 6 ассистов). В Кубке страны игрок "армейцев" забил 5 мячей в 11-ти поединках. Действующий контракт Федор Чалова в московским ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
Гендиректор ЦСКА: мы начали переговоры по продлению контракта с Чаловым
Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев заявил о том, что "армейцы" приступили к переговорам о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым.
Фото: РИА Новости