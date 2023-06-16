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Камоцци: знаю, что к Соболеву и Мартинсу есть интерес итальянских клубов, но это команды не из топ-5

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Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился информацией об интересе клубов из Италии к Александру Соболеву и Кристоферу Мартинсу.
Фото: "Чемпионат"
- В "Спартаке" я верю в Александра Соболева и Кристофера Мартинса — это два самых сильных футболиста этой команды. Оба этих игрока смогли бы заиграть в Серии А. Знаю, что к ним есть интерес итальянских клубов, но это команды не из топ-5, - приводит комментарий Камоцци Sport24.

В завершившимся сезоне форвард Александр Соболев и Кристофер Мартинс, играющий на позиции опорного хавбека, были игроками основы "Спартака". Нападающий сумел забить 15 голов и отдать 9 голевых пасов, сыграв 32 поединка. Отметим, что в активе Соболева 4 гола в 10 встречах за сборную России. Опорник набрал 3+4 по системе гол плюс пас в 23 играх. Кристофер имеет на своем счету 1 забитый мяч в 55 матчах за сборную Люксембурга. Александр и Мартинс имеют трудовые договоры со "Спартаком" до конца июня 2026 года. Футболисты помогли "Спартаку" финишировать на 3-й позиции. Коллектив заработал бронзовые медали турнира. Дружина Гильермо Абаскаля отстала от ЦСКА, который завершил чемпионат на строчку выше, на 4 очка. Первым привычно финишировал "Зенит".


Соболев Камоцци Мартинс Спартак
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