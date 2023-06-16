- Мы пока не приняли никакого решения относительно будущего Гайча. Нам нужно еще немного времени, - приводит комментарий Маррокку Sport24.
Аргентинский форвард Адольфо Гайч, принадлежащий столичному ЦСКА, весеннюю часть сезона провел в аренде в Вероне. В майке итальянского коллектива аргентинец сыграл 16 поединков. В них он сумел забить 2 гола и оформить 1 голевой пас. Игрок отметился классным голом с центра поля в ворота Сассуоло (2:1). Также на счету футболиста автогол в игре с Интером (0:6).
"Верона" по итогам 38 туров итальянского первенства финишировала на 18-й строчке. Для того, чтобы остаться в Серии А коллективу нужно было обыгрывать "Специю", занявшую 17-е место, в дополнительном матче за право остаться в высшим дивизионе. "Верона" обыграла "Специю" со счетом 3:1. Напомним, что в активе Гайча 30 поединков за ЦСКА. За этот отрезок он сумел забить 3 гола и записать на свой счет 3 ассиста. Он представляет цвета московского клуба с 2020 года.
Спортдиректор "Вероны": будущее Гайча? Нам нужно еще немного времени
Спортивный директор "Вероны" Франческо Маррокку поделился информацией о будущем аргентинского футболиста Адольфо Гайча.
Фото: Sport24