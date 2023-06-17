- Как всегда, хочется бороться за самые высокие места. Снова как минимум дойти до Суперфинала Кубка России и попасть в тройку призеров в чемпионате. Других целей у "Краснодара" нет. С такой инфраструктурой и потенциалом, как у нас, мы должны это сделать, - передают слова Ахметова "Известия".
В прошедшем сезоне-2022/2023 "Краснодар", проводивший весеннюю часть сезона под руководством сербского главного тренера Владимира Ивича, вышел в Суперфинал Кубка России, где уступил в серии послематчевых пенальти московскому ЦСКА (1:1, пен. 5:6). В итоговой турнирной таблице Российской премьер-лиги черно-зеленые финишировали на шестой позиции, набрав 48 очков в 30 матчах.
Ахметов: дойти до Суперфинала Кубка России и попасть в тройку призеров в чемпионате - других целей у "Краснодара" нет
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов рассказал о целях "быков" на следующий сезон.
Фото: РИА Новости