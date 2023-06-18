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Александр Медведев: если Жирков получит тренерскую лицензию, у "Зенита" всегда найдется место для него

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил о желании видеть экс-защитника Юрия Жиркова в петербургском клубе в качестве тренера.
Фото: РПЛ
- Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдется тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру, - передает слова Медведева "СЭ".

39-летний экс-защитник сборной России, ЦСКА, лондонского "Челси", петербургского "Зенита", махачкалинского "Анжи" и московского "Динамо" Юрий Жирков завершил карьеру действующего игрока в июле 2022 года, его последним клубом стали подмосковные "Химки".

Ранее появилась информация, что в августе 2023 года Жирков планирует начать обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии.


Зенит Жирков Медведев
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