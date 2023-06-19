– Раз осудили, значит, заслужил. У меня нет сомнений, что суд поступил в рамках законодательства Нидерландов. Ему и так было опасно выезжать за границу, а сейчас тем более это невозможно. Промес по-прежнему будет играть в России, в его судьбе ничего не изменится. Только не будет ездить за границу на сборы и товарищеские матчи. Дай Бог ему здоровья!
У меня нет к нему ни уважения, ни ненависти. Для меня он посторонний человек. Мне абсолютно все равно: под следствием он или его осудили, – приводит слова Колоскова Sport24.
19 июня суд Амстердама вынес решение приговорить нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса к полутора годам лишения свободы. Причиной послужило уголовное дело о нападении на двоюродного брата, которое 31-летний голландец совершил еще в 2020 году.
Промес нанес кузену ножевое ранение в ногу. При этом спартаковец был оправдан по статье "покушение на убийство". Отметим, что на форварда красно-белых заведено еще одно уголовное дело о контрабанде крупной партии кокаина.
В минувшем сезоне Промес забил 20 голов в составе "Спартака" и занял 2-е место в рейтинге бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Контракт между сторонами рассчитан еще на сезон – до конца июня 2024 года.
По результатам завершившейся кампании "Спартак" завоевал бронзовые награды чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля отстала на 4 очка от ставшего вторым ЦСКА и на 16 очков от бессменного чемпиона последних 5 лет "Зенита" из Санкт-Петербурга. В заключительном туре красно-белые на выезде уступили "Крыльям Советов" с минимальным счетом 0:1. ЦСКА в параллельном матче разгромил "Ростов" и обеспечил себе "серебро".
Колосков: Промес по-прежнему будет играть в России, в его судьбе ничего не изменится
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на обвинительный приговор суда Амстердама в отношении вингера "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"