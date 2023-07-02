- У нас еще месяц на подготовку, это раз. До 14 сентября еще открыто трансферное окно, поэтому возможно, что у нас еще будут новички. Первые 10 туров для "Балтики" станут показательными. После этого можно будет говорить о том, какие у команды задачи и какое лицо у нашего клуба, - приводит комментарий Игнашевича "Матч ТВ".
43-летний российский тренер Сергей Игнашевич находится у руля "Балтики" с 2021 года. В завершившемся сезоне экс-игрок ЦСКА сумел со своей командой финишировать на 2-й позиции в Первой лиге. В 34 тура калининградский коллектив сумел одержать 18 побед. Проиграв при этом всего 3 раза. Также в активе коллектива Игнашевича 13 ничьих. Команда забила 56 мячей и пропустила 30 голов. Эти результаты позволили калининградцам добиться повышения в классе. В следующем сезоне "Балтика" сыграет в РПЛ. Сейчас футболисты и тренерский штаб клуба проводят тренировки в рамках подготовки к старту сезона, который начнется в 20-х числах июля. Недавно был обнародован календарь. Первым соперником "Балтики" станет "Сочи" Дмитрия Хохлова.
Наставник "Балтики" Игнашевич: первые 10 туров для нас станут показательными
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич поделился своими соображениями по поводу перспектив калининградцев в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"