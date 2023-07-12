- Бюджет раскрывать не хотел бы, но этих денег будет достаточно, чтобы мы спокойно чувствовали себя в РПЛ. Ожидания самые приятные, потому что команда долгое время не играла в высшем дивизионе. Весь город ждет матчей! Наша задача - быть в середине таблицы, и мы будем делать всё возможное для этого. Больше ли наш бюджет, чем у воронежского "Факела"? Если их бюджет будет таким же, как в прошлом году, то да, у нас будет больше, - передает слова Волженкина Matchtv.ru.
Калининградская "Балтика" в прошедшем сезоне набрала 67 очков в 34 матчах и заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги. Это позволило балтийцам получить прямую путевку в Российскую премьер-лигу. В последний раз "Балтика" выступала в высшем дивизионе российского футбола в 1998 году - 25 лет назад.
Соперником "Балтики" по 1 туру РПЛ сезона-2023/2024 станет "Сочи", эта игра пройдет для калининградцев на выезде. Во 2 туре также на выезде команда Сергея Игнашевича проведет матч с московским "Спартаком". Первый домашний матч в высшей лиге после 25-летнего перерыва состоится для "Балтики" в рамках 3 тура РПЛ, когда она примет на стадионе "Калининград" воронежский "Факел".
Гендиректор "Балтики": бюджет будет достаточен, чтобы спокойно чувствовать себя в РПЛ. Задача - быть в середине таблицы
Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин ответил на вопросы о бюджете и задачах калининградцев на наступающий сезон в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"