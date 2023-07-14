- Офсайдные линии сертифицированы, оборудование в процессе ввоза в страну. Требуется отдельное разрешение на это, - приводит слова Митрофанова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что матч за Суперкубок России "Зенит" - ЦСКА и стартовые туры чемпионата России сезона-2023/2024 пройдут без применения системы офсайдных линий. Сообщалось, что у поставщика оборудования возникли бюрократические препятствия с поставками сертифицированного оборудования, устранение которых может занять несколько недель.
Генсекретарь РФС: требуется отдельное разрешение на ввоз в страну оборудования для офсайдных линий
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о текущей ситуации с внедрением системы офсайдных линий в работу видеоарбитров РПЛ.
Фото: РПЛ