– Не знаю, когда Вендел вернется в "Зенит". Знаю, что у него проблемы в семье. Важнее, что мы завоевали Суперкубок и многие бразильцы здесь. Я очень рад этому!,— передает слова Малкома "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 25-летний полузащитник петербургского "Зенита" Вендел хочет сменить клубную прописку этим летом. По слухам, на бразильца, который из-за проблем в семье находится на Родине, есть несколько претендентов. Среди них южноамериканский "Палмейрас" и турецкий "Фенербахче".
Малком: не знаю, когда Вендел вернется в "Зенит. У него проблемы в семье
Нападающий петербургского "Зенита" Малком ответил на вопрос о том, когда его одноклубник Вендел вернется в расположение сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"