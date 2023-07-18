– Думаю, "Локомотив" сможет попасть в топ-3 по итогам чемпионата России. "Локомотив" может подвинуть либо ЦСКА, либо "Ростов", либо "Спартак". Правильно ли делает руководство, что ставит такие задачи? Правильно, конечно. А для чего бюджет им выделяют? Чтобы они играли лишь бы как?, – передает слова Смородской "СЭ".
Ранее руководство московского "Локомотива" огласило цели команды на новый сезон. "Железнодорожники" должны бороться за попадание в число призеров в Российской Премьер-Лиге, а также за выход в финал Кубка страны.
Свой первый матч в новом сезоне столичный "Локомотив" проведет 22 июля 2023 года. В рамках стартового тура чемпионата России по футболу "железнодорожникам" предстоит сразиться с казанским "Рубином". С клубом из Татарстана красно-зеленые сыграют на родной "РЖД Арене". Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Смородская: "Локомотив" сможет попасть в топ-3 по итогам чемпионата России
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о перспективах железнодорожников в новом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"