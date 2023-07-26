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Карпин – о запрете ФИФА на регистрацию новичков "Ростова": хотел выпустить на "Рубин" академию, чтобы 0:10 проиграли

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ситуацию касаемо того, что организация ФИФА запрещает регистрировать южанам новых футболистов.
Фото: РИА Новости
– Сегодня хотел выпустить на Кубок академию. Чтобы 10:0 "Рубину" проиграли. Тогда, возможно, обратят внимание. Прежде всего РФС, который должен взаимодействовать с ФИФА, а не клубы. Но, как я понимаю, никаких особо движений не происходит. Всем по барабану на трансферный бан "Ростова".

В эти минуты в Ростове проходит матч первого тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. В рамках него команда Валерия Карпина играет против казанского "Рубина". Эта встреча является для южан второй в новом сезоне. Первую они провели в чемпионате страны 23 июля. Тогда ростовчане обыграли воронежский "Факел" со счетом 2:1. Перед тем поединком у команды Карпина возникли проблемы. Организация ФИФА запретила регистрировать клубу новых футболистов на новый сезон. Это связано с тем, что "Ростов" имеет финансовый долг перед командой "Норрчепинг за трансфер Понтуса Альмквиста.

Источник: "Матч ТВ"


ФИФА Ростов Рубин Карпин Кубок России
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