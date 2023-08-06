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Кечинов: если подтянуть защиту, то "Спартак" может претендовать на чемпионство. Оборона – самое слабое звено команды

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Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов после разгромной победы над "Рубином" (4:1) в 3-м туре РПЛ назвал оборону "красно-белых" слабейшим звеном команды на старте сезона.
Фото: "Чемпионат"
– Радует, что "Спартак" в атаке играет зрелищно и красиво, в каждом матче забивает много мячей. Впереди практически от любого футболиста "красно?белых" исходит угроза, каждый может решить эпизод. "Спартак" двигается в нужном направлении, но хотелось бы увидеть усиление в оборону. Это сейчас самое слабое звено команды.

Если подтянуть защиту, то "Спартак" может претендовать на чемпионство. В прошлом сезоне "Спартак" в первом круге тоже шел хорошо, но весной была совсем другая команда. Далеко идущие выводы делать пока не стоит, – цитирует Кечинова "Матч ТВ".

По официальной информации, матч в Казани между "Рубином" и "Спартаком" в рамках 3-го тура РПЛ посетили более 17804 зрителя. Игра закончилась разгромной победой гостей со счетом 4:1 (1:1). После перерыва отличились вышедшие на замену полузащитники Хесус Медина и Михаил Игнатов. Нападающий "красно-белых" Квинси Промес поставил точку в матче. Форвард гостей Александр Соболев отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим игроком матча.

Отметим, что Медина забил свой первый гол за новую команду вскоре после выхода на замену, отправив мяч головой в ворота казанцев. Для этого 26-летнему парагвайцу понадобилось 2 касания мяча и 40 секунд с момента появления на поле. После трех сыгранных туров "Спартак" и "Краснодар" лидируют в таблице РПЛ. Оба клуба выиграли все три матча. У "Рубина" 2 очка после трех матчей.


Спартак Рубин Кечинов
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