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Metaratings: ЦСКА предложил 5 млн евро за полузащитника "Бенфики" Чикинью

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Московский ЦСКА предложил лиссабонской "Бенфике" 5 млн евро за полузащитника Чикинью.
Фото: ФК "Бенфика"
Как утверждает источник, 28-летний португалец близок к переходу в "армейский" клуб. ЦСКА сделал предметное предложение "Бенфике" на предмет трансфера Чикинью. Помимо "красно-синих", на футболиста претендует московское "Динамо". Однако до конкретики в переговорах с "бело-голубыми" дело не доходило.

Контракт Чикинью с "Бенфикой" рассчитан еще на год. В прошлом сезоне хавбек провел 44 игры за лиссабонскую команду, записав на свой счет 2 гола и 3 ассиста. Его рыночная стоимость оценивается в 6 млн евро.

Источник: Metaratings


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