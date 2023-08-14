"На данный момент положение в команде полностью устраивает. У меня цель - быть основным нападающим. Я надеюсь, так и будет по ходу сезона", - приводит слова Хубулова Metaratings.ru.
Владимир Хубулов, выступающий на позиции левого вингера, присоединился к "Крыльям Советов" в это трансферное окно, перебравшись в Самару из подмосковных "Химок". Стороны заключили контракт до конца июня 2026 года. Нападающий принял участие в пяти матчах за самарский коллектив и отличился двумя забитыми голами.
Хубулов: цель - быть основным нападающим "Крыльев Советов"
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Хубулов рассказал о своей цели на сезон в самарской команде.
Фото: ФК "Крылья Советов"