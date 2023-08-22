"Вендел пропустил очень много, предсезонку с "Зенитом" не проходил, опоздал на первые игры, но в матче со "Спартаком" был лучшим. Возможно, готовился как-то индивидуально… В любом случае, очень интересно, как так получилось", — сказал Радченко.
25-летний Вендел летом 2023 года объявил клубу, что хочет найти другое место для продолжения карьеры. "Зенит" пошёл футболисту на встречу, разрешив искать новую команду. Сообщалось, что Вендел близок к переходу в один из бразильских или турецких клубов, однако ни один из этих слухов не стал реальностью. Вероятно, клубы не смогли договориться с "Зенитом" о сумме выкупа, учитывая, что российская команда не собиралась отдавать футболиста задёшево.
Источник: "РБ Спорт".
Радченко: Вендел много пропустил, но был лучшим со "Спартаком". Интересно, как так получилось
Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко признался, что был удивлён игре полузащитника команды Вендела в матче со "Спартаком" (3:1) в 5-м туре РПЛ. Бразилец оформил дубль.
Фото: ФК "Зенит"