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Червиченко: "Зенит" быстрее "Спартака" выиграет 15 чемпионств России

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что "Зенит" быстрее выиграет 15 чемпионств в России, чем красно-белые.
Фото: СЭ
"Какой из клубом РПЛ первым выиграет 15 чемпионств? "Зенит" будет первым. У "Спартака" предпосылок для чемпионства совсем мало. Амбиции и деньги у "Спартака" есть, но в клубе нет чемпионского управления", — сказал Червиченко.

Напомним, у "Зенита", выигрывавшего чемпионат России последние пять раз, таких чемпионств накопилось девять. У "Спартака" их 10. В нынешнем сезоне "Зенит" занимает в турнирной таблице четвёртое место, набрав в пяти матчах 10 очков. У "Спартака" девять очков и шестая позиция.

Источник: "Матч ТВ".


Зенит Спартак Червиченко
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