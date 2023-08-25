"Какой из клубом РПЛ первым выиграет 15 чемпионств? "Зенит" будет первым. У "Спартака" предпосылок для чемпионства совсем мало. Амбиции и деньги у "Спартака" есть, но в клубе нет чемпионского управления", — сказал Червиченко.
Напомним, у "Зенита", выигрывавшего чемпионат России последние пять раз, таких чемпионств накопилось девять. У "Спартака" их 10. В нынешнем сезоне "Зенит" занимает в турнирной таблице четвёртое место, набрав в пяти матчах 10 очков. У "Спартака" девять очков и шестая позиция.
Источник: "Матч ТВ".
Червиченко: "Зенит" быстрее "Спартака" выиграет 15 чемпионств России
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что "Зенит" быстрее выиграет 15 чемпионств в России, чем красно-белые.
Фото: СЭ