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Ташуев: Карпин – более подходящая кандидатура в "Спартак", чем Абаскаль

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Экс-наставник "Ахмата" Сергей Ташуев предложил руководству "Спартака" ориентироваться на российских специалистов при назначении главного тренера команды.
Фото: ФК "Ростов"
– Нужно брать специалистов из России, которые далеко не хуже иностранных тренеров. Это не просто мое мнение, а понимание предмета. Тот же Валера Карпин мало того что спартаковец, но еще там работал, знает все изнутри. Единственный минус в том, что он еще и тренер сборной, могут не согласиться на совмещение. Но Карпин с молодыми ребятами практически завоевывает медали. Это более подходящая кандидатура, чем Абаскаль, – цитирует Ташуева "РБ Спорт".

ильермо Абаскаль возглавил "Спартак" прошлым летом. Под руководством 34-летнего испанца "красно-белые" завоевали бронзовые медали чемпионата России по итогам минувшего сезона. Новый сезон москвичи начали с 5 побед подряд, но затем не побеждают на протяжении 4 туров подряд в Российской Премьер-Лиге. В последнем матче "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 0:2. После семи сыгранных туров РПЛ подопечные Абаскаля располагаются на девятой строчке в таблице с 10 очками.

Под руководством Валерия Карпина "Ростов" занял 4-е место по итогам прошлого сезона РПЛ. После семи сыгранных туров чемпионата России-2023/24 "желто-синие" идут 11-ми, имея в активе 7 очков.


Спартак Абаскаль Ташуев Ахмат
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