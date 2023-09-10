– Кто занимается подбором игроков в "Спартаке"? Кто тратил деньги на Дуарте, Маслова, Чернова и Рассказова, когда он еще был в команде? Это игроки, которые не способны тянуть такую команду. Значит, кто-то в клубе совершенно не понимает в футболе, если продолжает держать таких игроков. В обороне смотреть на "Спартак" больно, такая оборона не приносит победы. Если это не поменяется, думать о каких-то высоких победах не придется, – цитирует Ловчева Sport24.
"Спартак" ушел на сентябрьскую паузу с четырехматчевой безвыигрышной серией. В последних 4 играх РПЛ команда Гильермо Абаскаля набрала всего 1 очко и опустилась с 10 баллами на 9-ю строчку в таблице по итогам семи туров чемпионата России. 16 сентября "красно-белые" на своем поле примут "Сочи". Игра была перенесена со стадиона "Фишт" в связи с неудовлетворительным качеством газона на сочинской арене.
Лидером Российской Премьер-Лиги является "Краснодар", который набрал 17 очков в 7-ми турах. "Зенит", "Крылья Советов" и "Динамо" отстают от "быков" на 3 очка. Главный тренер южан Владимир Ивич был признан лучшим тренером в РПЛ по итогам июля и августа.
Ловчев: кто-то в "Спартаке" совсем не понимает в футболе, если продолжает держать Дуарте, Маслова, Чернова и Рассказова
Бывший полузащитник и тренер "Спартака" Евгений Ловчев подверг критике трансферную политику "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"