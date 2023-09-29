"Да, интерес к Марату из Турции был - от "Сивасспора". Турки делали предложение, "Ахмат" оно не устроило. Плюс у грозненцев еще Диванович сломался", - цитирует агента Legalbet.kz.
Марат Быстров, выступающий на позиции крайнего правого защитника, защищает цвета "Ахмата" с лета 2020 года. В этом сезоне 31-летний игрок принял участие в 5 матчах за грозненскую команду и не отметился голевыми действиями. Действующее соглашение футболиста с грозненцами рассчитано до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Быстрова в один миллион евро.
Агент защитника "Ахмата" Быстрова: "Сивасспор" делал предложение по Марату, но клуб оно не устроило
Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника "Ахмата" Марата Быстрова, рассказал, что клуб летом не отпустил его клиента в "Сивасспор".
Фото: ФК "Ахмат"