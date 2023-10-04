"Он был большим игроком, а сейчас топовый тренер. От него исходит максимальная уверенность к себе и игрокам команды. С такими специалистами, как Игнашевич, надо учиться и учиться каждый день", - цитирует Гассама Sport24.
Напомним, "Балтика" вышла в российскую Премьер-лигу впервые с 1996 года. По итогам 10 прошедших туров калининградцы расположились на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Игнашевича набрали семь очков. От 12-го места, дающего право избежать стыковых матчей по итогам сезона, "Балтику" на данный момент отделяет три балла. В 11-м туре чемпионата России команда из Калининграда 7-го октября примет на своем поле "Оренбург".
Защитник "Балтики" Гассама: Игнашевич был большим игроком, а сейчас топовый тренер
Защитник "Балтики" Натан Гассама поделился впечатлениями от игры под началом экс-защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича.
Фото: ФК "Балтика"