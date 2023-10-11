"Можно ли сказать, что "Спартак" главный раздражитель для "Зенита". Наверное, так можно сказать. Красно-белые всегда настраиваются на чемпионство, являются одним из главных претендентов. Поэтому складываются такие эмоциональные матчи", — передает слова Сутормина "СЭ".
Сейчас "Зенит" опережает "Спартак" на 3 строчки. Сине-бело-голубые занимают третье место в таблице РПЛ, москвичи идут на шестом. Петербуржцы набрали 20 очков. У красно-белых 17 очков.
Следующий матч между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в марте 2024 года. Встречу примет "Газпром Арена".
Сутормин: "Спартак" главный раздражитель для "Зенита"
Футболист "Зенита" Алексей Сутормин поделился своим мнением об отношениях сине-бело-голубых со "Спартаком".
Фото: РИА Новости