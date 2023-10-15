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Агент Деспотовича: у Джордже есть серьезное намерение получить паспорт гражданина РФ

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Джордже Деспотович хочет получить паспорт гражданина РФ, сообщил агент сербского нападающего Юрий Горбенко.
Фото: ФК "Арсенал"
– У Джордже есть серьезное намерение получить паспорт гражданина РФ, поскольку у него русская жена и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства. Сейчас он поддерживает физическую форму самостоятельно в Москве.

31-летний Деспотович в настоящее время является свободным агентом. Его последний клуб – тульский "Арсенал". В стане "пушкарей" Джордже выступал с февраля 2022 года по июнь текущего года. Кроме того, в России сербский футболист играл в составе казанского "Рубина" и "Оренбурга".

Источник: "Матч ТВ"


Деспотович Арсенал Тула
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