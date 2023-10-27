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Селюк: в игре между "Рубином" и "Балтикой" будет забито больше двух мячей

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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своими ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между "Рубином" и Балтикой".
Фото: личный архив
"Балтика" – очень непредсказуемая команда. Игнашевич – молодец, его футболисты бьются с любым соперником. Обыграть "Балтику" очень непросто. Дам такой прогноз – в этой игре будет забито больше двух голов", — передает слова Селюка "Спорт КП".

Сегодня, 27 октября, " Рубин" сыграет против "Балтики". Встречу примет "Ак Барс Арена". Начало назначено на 19:00. Игру обслужит Ян Бобровский.

"Рубин" идет на 11-м месте в РПЛ. У казанцеу 13 очков в 12 турах чемпионата России. "Балтика" располагается на 14-й строчке. У команды из Калининграда 11 очков.


Балтика Рубин Селюк
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