"Балтика" – очень непредсказуемая команда. Игнашевич – молодец, его футболисты бьются с любым соперником. Обыграть "Балтику" очень непросто. Дам такой прогноз – в этой игре будет забито больше двух голов", — передает слова Селюка "Спорт КП".
Сегодня, 27 октября, " Рубин" сыграет против "Балтики". Встречу примет "Ак Барс Арена". Начало назначено на 19:00. Игру обслужит Ян Бобровский.
"Рубин" идет на 11-м месте в РПЛ. У казанцеу 13 очков в 12 турах чемпионата России. "Балтика" располагается на 14-й строчке. У команды из Калининграда 11 очков.
Селюк: в игре между "Рубином" и "Балтикой" будет забито больше двух мячей
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своими ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между "Рубином" и Балтикой".
Фото: личный архив