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Джикия заявил, что больше не сыграет за сборную России в 2023 году

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что не поможет сборной России в товарищеском матче с Кубой.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
"Чувствую себя получше. Скоро буду в строю, но в ноябре я точно не буду вместе со сборной", — сказал Джикия.

Напомним, 29-летний защитник в настоящий момент восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне он потерял место в основе "Спартака", проведя в девяти матчах на поле 706 минут.

Источник: Sport24.


Джикия Спартак Сборная России
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