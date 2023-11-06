"Чувствую себя получше. Скоро буду в строю, но в ноябре я точно не буду вместе со сборной", — сказал Джикия.
Напомним, 29-летний защитник в настоящий момент восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне он потерял место в основе "Спартака", проведя в девяти матчах на поле 706 минут.
Источник: Sport24.
Джикия заявил, что больше не сыграет за сборную России в 2023 году
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что не поможет сборной России в товарищеском матче с Кубой.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС