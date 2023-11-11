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Metaratings: агенты Сперцяна обсудили с топ-клубами Италии переход футболиста

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян в летнее трансферное окно может оказаться в чемпионате Испании.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
По сведениям источника, представители 23-летнего армянского футболиста вели переговоры с ведущими клубами в Италии на предмет возможного перехода игрока. Ранее сообщалось, что несколько топ-клубов Италии следили за игрой Сперцяна в сборной Армении, а также смотрели за игрой Сперцяна по видео.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 17 матчах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Источник: Metaratings.

Сперцян Краснодар Российские трансферы Серия А
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