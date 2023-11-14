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Тарханов: "Спартак" разочаровал своей игрой в первой половине сезона

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Экс-тренер подмосковных "Химок" Александр Тарханов поделился своим мнением об итогах первой половины сезона РПЛ для "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Разочаровал "Спартак". Красно-белые должны бороться за первое место, а этого не происходит. Есть черная полоса у "Урала", но я не могу сравнивать "Урал" со "Спартаком". У москвичей намного выше уровень игроков", — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

После первого круга РПЛ "Спартак" находится на шестом месте. Москвичи набрали 24 очка. Второй круг команда Гильермо Абаскаля начнет с игры против "Балтики". Встреча пройдет в Калининграде на стадионе "Ростех-Арена". Начало назначено на 19:45 (мск).

Спартак Тарханов
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