"Разочаровал "Спартак". Красно-белые должны бороться за первое место, а этого не происходит. Есть черная полоса у "Урала", но я не могу сравнивать "Урал" со "Спартаком". У москвичей намного выше уровень игроков", — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.
После первого круга РПЛ "Спартак" находится на шестом месте. Москвичи набрали 24 очка. Второй круг команда Гильермо Абаскаля начнет с игры против "Балтики". Встреча пройдет в Калининграде на стадионе "Ростех-Арена". Начало назначено на 19:45 (мск).
Тарханов: "Спартак" разочаровал своей игрой в первой половине сезона
Экс-тренер подмосковных "Химок" Александр Тарханов поделился своим мнением об итогах первой половины сезона РПЛ для "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"