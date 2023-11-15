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Андрей Мостовой заявил, что клуб из Франции летом не смог выкупить его контракт

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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой заявил, что в летнее трансферное окно мог перейти в клуб из Франции.
Фото: ФК "Зенит"
"Всегда хочется в Европу, особенно, когда смотришь на ребят. Это мотивирует. Летом было предложение из Франции. Рассматривал это вариант, но у клуба не было возможности меня выкупить", — сказал Мостовой.

26-летний Мостовой в октябре переподписал контракт с "Зенитом" до лета 2027 года. Спортсмен отметил, что при переговорах они обсуждали с клубом сумму отступных для европейских команд и заявил, что в "Зените" знают про его желание попробовать свои силы за границей.

В нынешнем сезоне Мостовой в 11 матчах во всех турнирах забил один гол.

Источник: Sport24.

Мостовой Ан Лига 1 Зенит Российские трансферы
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