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Metaratings: клуб Серии А интересовался Соболевым, но отказался от него из-за характера игрока

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По сообщениям Metaratings.ru, клуб из итальянской Серии А рассматривал трансфер форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, Соболев подходил клубу по уровню игры, но итальянская команда отказалась от кандидатуры российского нападающего из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле. В частности, на решение сильно повлия жест в адрес игрока ЦСКА Виллиана Роши в предыдущем сезоне.

В сезоне-2023/24 Соболев сыграл 14 матчей. За это время футболист забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Российские трансферы Соболев Спартак Серия А
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