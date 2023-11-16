Как сообщает источник, Соболев подходил клубу по уровню игры, но итальянская команда отказалась от кандидатуры российского нападающего из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле. В частности, на решение сильно повлия жест в адрес игрока ЦСКА Виллиана Роши в предыдущем сезоне.
В сезоне-2023/24 Соболев сыграл 14 матчей. За это время футболист забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Metaratings: клуб Серии А интересовался Соболевым, но отказался от него из-за характера игрока
По сообщениям Metaratings.ru, клуб из итальянской Серии А рассматривал трансфер форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"