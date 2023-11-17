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Зорин - об аренде в "Динамо" Минск: Абаскаль попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола

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Полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин рассказал об аренде в минское "Динамо".
Фото: "СЭ"
"Оглядываясь назад, думаю, это был правильный выбор. Гильермо пожелал мне удачи и сказал, чтобы я максимально проявил себя. Попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола, ха-ха! Вроде получается", - цитирует Зорина "СЭ".

Даниил Зорин, играющий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником академии московского "Спартака". В это летнее трансферное окно 19-летний хавбек перешел на правах аренды до конца текущего сезона в "Динамо" Минск. Действующее соглашение игрока с "красно-белыми" рассчитано до конца июня 2026 года. За минский клуб Зорин провел 9 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Зорин Спартак Динамо Минск
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