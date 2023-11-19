"Стараюсь следить за ЦСКА. Для армейцев пятое место – это плохо. Я надеюсь, ЦСКА в итоге возьмет какие-то медали", — заявил Красич "Евро-Футбол.Ру".
По итогам 15 туров ЦСКА занимает пятое место. Красно-синие набрали 25 очков. Второй круг РПЛ начнется для армейцев с дерби против "Динамо". Матч пройдет 25 ноября на стадионе "ВЭБ Арена". Начало — 17:30 (мск).
Красич: надеюсь, ЦСКА сможет попасть в топ-3 по итогам сезона РПЛ
Экс-игрок московского ЦСКА Милош Красич рассказал, что он следит за игрой армейцев.
Фото: ПФК ЦСКА