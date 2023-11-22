- Конечно, дебют особенный для меня, первый раз получилось доехать в сборную. Классные ощущения, прекрасное настроение. Работа с Валерием Георгиевичем является новым опытом, новый тренер, новые требования, это прекрасный тренер. Что-то новое для себя, конечно, открыл. Ничем особым в общении не удивил, достаточно хороший тренер. Общение с легионерами? Хорошо со всеми футболистами общались, для себя много нового узнал, но об этом не скажу, - передает слова Кривцова ТАСС.
21-летний атакующий полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов в ходе ноябрьского окна ФИФА в первый раз принял участие в тренировочном сборе сборной России. 20 ноября футболист дебютировал за национальную команду, выйдя на замену в перерыве товарищеского матча Россия - Куба (8:0). На 74-й минуте игры Кривцов забил свой дебютный гол за сборную, который стал для нашей команды седьмым в этом матче.
В текущем сезоне Кривцов провел 19 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, отметившись в них одним забитым голом.
Кривцов - о дебюте в сборной России: работа с Карпиным является новым опытом. Ничем особым в общении не удивил
Полузащитник "Краснодара" и сборной России Никита Кривцов рассказал о своем дебютном сборе в национальной команде.
Фото: ФК "Краснодар"