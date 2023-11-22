- Каждый футболист хочет играть в Европе за лучшие клубы. Но для того, чтобы уехать, сперва в России нужно себя хорошо проявить. Я не считаю РПЛ слабой лигой. У нас достаточно хороший, мощный чемпионат. Другое дело - отношение самих футболистов. Если молодой еще по мячу не научился толком бить, а уже думает, как бы ему уехать в Европу - это несерьезно. Сначала нужно заиграть в российском чемпионате, - передает слова Тетрадзе "Чемпионат".
В настоящее время в топ-5 европейских чемпионатов выступает четыре российских футболиста. Двое из них играют во французской Лиге 1 - это 27-летний атакующий хавбек Александр Головин ("Монако") и 30-летний полузащитник Далер Кузяев ("Гавр"). В испанский "Реал Сосьедад" перешел в августе 2023 года 20-летний атакующий полузащитник Арсен Захарян. Итальянской "Аталанте" с сентября 2020 года принадлежит трансфер 28-летнего атакующего хавбека Алексея Миранчука.
Из них стабильное игровое время имеют только Головин и Кузяев, выступающие за свои клубы в основных составах.
Тетрадзе: если молодой еще по мячу не научился толком бить, а уже думает, как бы ему уехать в Европу - это несерьезно
Экс-защитник сборной России и "Ромы" Омари Тетрадзе дал комментарий о призывах к молодым игрокам уезжать в Европу.
Фото: ФК "Динамо"