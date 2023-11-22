- Матчем был дан ответ на вопрос, кому нужны игры национальной сборной. Зрителям нужны - стадион был полный, 40 тысяч людей пришли посмотреть на футболистов. Отличный праздник получился, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".
Товарищеский матч между национальными командами России и Кубы прошел 20 ноября на "Волгоград Арене" и завершился со счетом 8:0 в пользу российской команды. На трибунах волгоградского стадиона собралось более 40 тысяч зрителей.
Шалимов: матч Россия - Куба дал ответ на вопрос, кому нужны игры сборной. 40 тысяч людей пришли
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал атмосферу товарищеского матча Россия - Куба.
Фото: РФС