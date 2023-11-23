"У "Зенита" и "Краснодара" в принципе одинаковый календарь. Им предстоят матчи с очень серьезными соперниками. Думаю, что "Краснодар" уйдет на перерыв на первом месте", — сказал Гранат.
Действующему обладателю первого места в чемпионате России до начала зимней паузы предстоит в РПЛ провести матчи с "Уралом" (26 ноября, выезд), "Оренбургом" (3 декабря, дома) и ЦСКА (10 декабря, дома).
"Зениту", который отстаёт от "быков" на два очка, предстоит сыграть с "Сочи" (25 ноября, дома), "Локомотивом" (3 декабря, выезд) и "Пари НН" (10 декабря, дома). Также команда проведёт матч с "Динамо" (29 ноября, выезд) в Кубке России.
Источник: "РБ Спорт".
Гранат: "Краснодар" уйдет на перерыв на первом месте
Бывший российский защитник Владимир Гранат считает, что "Краснодар" сохранит первое место в РПЛ до зимней паузы.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков